Почему ISU может изменить правила фигурного катания

Международный союз конькобежцев (ISU) на июньском конгрессе может внести изменения в правила фигурного катания. Не исключено, что расширят диапазон оценок каждого элемента и сократят время на произвольные прокаты у мужчин и спортивных пар. Также в ISU намерены уменьшить надбавки за прыжки во вторых половинах программ, которые практикуют россиянки Алина Загитова Евгения Медведева . Известный тренер Александр Жулин назвал планы функционеров «беспробудной глупостью», а чемпионка мира Мария Бутырская уверена, что таким образом союз пытается оказать давление на российских спортсменов.

Новые правила против России

Доминирование Алины Загитовой не протяжении всего олимпийского сезона и её победа на Играх в Пхёнчхане оставили недовольными многих соперниц. Некоторые из них не постеснялись открыто обвинить 15-летнюю россиянку в намеренном усложнении второй половины программы. Так, американка Эшли Вагнер после победы Загитовой неоднократно заявляла, что отечественная спортсменка «убивала время» в начале проката, чтобы потом «просто прыгать».

Дело в том, что согласно действующим в настоящий момент правилам элементы, выполненные после экватора программы, оцениваются существенно выше, чем до него, когда физических сил у спортсмена больше. И Загитова действительно приберегала свои лучшие прыжки «на десерт», что вполне объяснимо.

После её выступления поползли слухи, что правила фигурного катания в ближайшее время могут претерпеть изменения, чтобы хоть немного ослабить положение доминирующих у женщин россиянок. Важные новации могут принять уже на июньском конгрессе ISU. Данную информацию подтвердил и вице-президент союза Александр Лакерник.

«Одна из идей в группе Этери Тутберидзе , где тренируются сейчас ведущие российские фигуристки, — передвижение прыжков во вторую половину программы. Конгресс может уменьшить стоимость таких прыжков. Они всё равно будут стоить несколько дороже, но не так, как сейчас», — заявил Лакерник в интервью ТАСС

Впрочем, речь пойдёт не только об этом правиле. Например, уже известно, что в новом сезоне диапазон оценок за элементы расширится от «минус трёх — плюс трёх» до «минус пяти — плюс пяти». По словам Лакерника, это новшество может побудить фигуристов исполнять прыжки максимально чисто и не идти на неоправданный риск, намеренно усложняя свою программу.

«Они должны понимать, что плохое исполнение будет наказываться сильнее, чем прежде. Да, раньше был смысл идти на сложный элемент, даже получая за падение «минус три» от базовой стоимости прыжка. Отсюда и часто звучавшие вслед за этим фразы: «Я упал, но докрутил». Теперь же, если ты получишь «минус пять», от элемента останется полцены. Вопрос встанет больше перед тренерами — идти ли на весь набор четверных прыжков или урезать их количество, чтобы что-то осталось от программы», — отметил вице-президент ISU.

Изменения могут коснуться и четверных прыжков. Начиная со следующего сезона, если новые правила будут приняты, фигуристы смогут исполнять каждый тип четверного прыжка лишь раз за программу, а не дважды, как сейчас. Однако против этого новшества может выступить целый ряд стран.

«Это решение будет работать против тех, у кого четверных мало. Поэтому многие страны, особенно европейские, где люди выполняют только один четверной, могут не поддержать данную идею», — объяснил Лакерник.

Наконец, продолжительность произвольной программы у мужчин и у спортивных пар будет сокращена на 30 секунд. Сделано это будет для того, чтобы не затягивать соревнования и увеличить их привлекательность для зрителей.

«Пишут правила под себя»

В России к возможным нововведениям относятся скептически. Так, Александр Жулин в интервью RT назвал их «беспробудной глупостью».

— Как вы оцениваете идею давать меньше баллов за прыжки во второй половине программы?

— Мне кажется, действующее правило довольно справедливое, ведь во второй половине программы прыгать действительно очень тяжело. Вообще систему правил, которая существует сейчас, можно серьёзно критиковать, но именно данный вопрос казался правильным. В какой-то степени это действительно борьба с российскими фигуристками.

— Есть ли смысл предпринимать какие-то шаги в ответ?

— Нет. В ISU примут те правила, которые захотят. Они пишут их под себя. Собственно, почему приняли существующую систему? Потому что соперники физически не могли прыгать, как Евгений Плющенко Алексей Ягудин . В результате на Олимпийских играх в Ванкувере мы получили чемпиона Эвана Лайсачека , который выиграл вообще без четверных прыжков и с недокрученным тройным акселем. Нам остаётся только «диагностировать» астму у юных фигуристов в 11—12 лет и легально кормить их специальными препаратами, как это делают в некоторых странах.

— Количество четверных прыжков у фигуристов могут ограничить. Как вы считаете, есть логика в этом решении или оно может отрицательно повлиять на развитие вида спорта?

— Никакой логики нет. Глупость беспробудная. Разве кому-то не нравилось наблюдать за тем, как Нэтан Чен прыгал шесть четверных? Во всех видах спорта во главу угла ставится совершенствование выступления, и лишь в фигурном катании прогресс пытаются искусственно тормозить. Да, говорят, четверные ведут к травмам. Извините меня, а как в спорте без травм? Ограничивать сложность просто глупо и несуразно.

— С нового сезона у мужчин и спортивных пар продолжительность произвольной программы будет сокращена на 30 секунд. Как это повлияет на фигуристов?

— И это тоже беспробудная глупость. На хореографию вообще ничего не останется. Мы и без того находимся в жёстких временных рамках. Например, когда я ставлю программу, придумываю пять-шесть интересных связок, которые её украшают. Но из них дай бог три удастся сделать, потому что выполнить всё фигуристы просто не успевают. Лучше бы в ISU подумали над тем, как сделать вторую оценку более зрелищной. У нас в танцах многие тренеры вынуждены работать на частоту элементов, а что между ними, уже практически никого не волнует. Творческая составляющая программы, её целостность отходят на десятый план. Непонятно, зачем нужны такие правила. Посоветовались бы лучше с тренерами. Но бог им судья, мы подстроимся.

— Диапазон оценок за каждый элемент расширится с «минус трёх — плюс трёх» до «минус пяти — плюс пяти». Значит ли это, что качество катания и исполнения элементов возрастёт?

— Это даст ещё больше возможностей судьям для манипуляции оценками. Нужно посмотреть, как данное правило будет работать. Главное, чтобы не оказалось так, что американцы теперь получают «плюс пять», а русские — «плюс два — плюс три».

«Всё равно будем доминировать»

Поддержала Жулина и первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. Она заявила, что отечественных фигуристок искусственно «тянут вниз».

— Это ожидаемо. Когда наши девочки всё выиграли, можно начинать махать руками. Россиянки впереди планеты всей, такое же поколение растёт. Но, вместо того чтобы к ним подтягиваться, они пытаются тянуть наших вниз. Конечно, все прекрасно понимают, что с россиянками в обозримом будущем бороться практически невозможно. В ISU планируют уравнять всех хотя бы в правилах. Дескать, прыгайте свои четверные, но только в первой половине, потому что во второй это уже не будет засчитано. К сожалению, подобное происходит во многих видах спорта: когда кто-то один доминирует, начинают искать пути, чтобы и другим было интересно соревноваться.

— Такое решение ослабит позиции российских фигуристок?

— Не думаю. Да, не будет такой большой надбавки. Но у россиянок в запасе есть ещё более сложные элементы. Поэтому мы всё равно будем доминировать, чтобы они ни делали. Нам волноваться не о чем, пусть остальные волнуются.

— Как вы относитесь к возможному сокращению количества четверных прыжков?

— На это ISU вряд ли пойдёт, потому что четверной — основной элемент мужского фигурного катания. Но если такое всё же произойдёт, зрелищность фигурного катания совсем упадёт.

— Как повлияет на соревнования мужчин и спортивных пар потенциальное сокращение произвольной программы на 30 секунд?

— Сейчас турниры действительно слишком растянуты, и мы понимаем, что это завязано на коммерции, телеэфирах. С точки зрения рентабельности, возможно, это и правильно. Зато мужчинам и парникам будет легче.

— А вот диапазон оценок уже точно увеличится до «минус пяти — плюс пяти».

— Мне кажется, что действующего «минус три — плюс три» вполне достаточно. Даже не представляю, что нужно будет сделать на «плюс пять».