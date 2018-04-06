Евгения Медведева: Иногда я всё-таки подаю пример, как не надо себя вести

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева ответила на 10 самых интересных вопросов, пришедших на конкурс «Задайте вопрос Евгении Медведевой».

"Какие три желания загадала бы сказочному джину? Я всю жизнь мечтала иметь телепорт, неиссякаемый запас сил и самое крепкое здоровье на свете.

Хотела ли бы открыть школу фигурного катания для детей? Часто думаю о будущем, но стараюсь на этом не зацикливаться, потому что жизнь постоянно меняется и сейчас для меня самое важное — продолжить работать, так как у меня в планах ещё следующая Олимпиада. Но в мыслях была такая идея. Это может быть здорово.

Чему бы научилась за полчаса, если б это было возможно? Четверному прыжку.

Какой самый необычный подарок от поклонников получила? Фигурки персонажей анимэ, которые сделаны из сахарной мастики. Даже не сразу это поняла, пока не прочитала записку, которая была приложена к подарку.

Научился ли чему-нибудь от меня мой тренер? Такие вопросы лучше задавать Этери Георгиевне, так как я не знаю, какие черты у меня хорошие, какие плохие. Мы все индивидуальные. Но иногда я всё-таки подаю пример, как не надо себя вести.

Есть ли у меня кумир в других видах спорта? Когда мы с мамой отдыхали в Таиланде 2-3 года назад, встретили там волейболистку Татьяну Кошелеву . Для меня она стала на самом деле примером для подражания — спортивное долголетие, упорство и огромное желание достичь своей цели.

Как балует меня мама? Безумной поддержкой.

Можно ли за одно занятие понять, есть ли у ребёнка талант? Считаю, что ребенок должен позаниматься хотя бы несколько месяцев, а то и лет, чтобы понять, будет он этим заниматься или нет.

О чём мечтаешь? Хотелось бы побывать на целом концерте группы EXO, надеюсь, мне выпадет такая возможность.