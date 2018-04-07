Михаил Коляда: Взять бы машину времени да перенестись назад и кое-что переиначить

Завершившийся сезон получился неоднозначным для российского фигуриста Михаила Коляды . С одной стороны, золото чемпионата России, бронза чемпионата Европы, серебро на Олимпиаде в командном турнире. И наконец, бронза на чемпионате мира — медаль, которую от российских одиночников ждали семь лет. Но с другой стороны, в этом сезоне из-за нестабильного катания ему редко удавалось чисто выполнить свои программы.

— Прокат в Милане — не тот, которым я остался доволен. Но именно общий итог воспринимаю очень позитивно. Мы с нашей командой провели большую работу, к чемпионату мира очень сплотились, потому что понимали: после Олимпийских игр стартовать всегда крайне трудно. И эта бронза для меня — дополнительный стимул серьезно работать в следующем сезоне. Разумеется, о планах говорить пока рано, но думаю, надо идти вперед, двигаться к новым целям.

— Известный канадский специалист Брайан Орсер , который тренирует многократного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса , наблюдая за вами со стороны, сделал вывод: ваши нынешние проблемы вызваны не техническим уровнем или физической готовностью, а именно психологией…

— Возможно, Орсер прав. На самом деле я не ощущаю больших проблем с головой, но когда в программе запланированы три четверных прыжка и все они разные, то собраться на прокат действительно сложно.

— И какой опыт вы извлекли из этого сезона?

— Еще на «бронзовом» для меня чемпионате Европы в Москве я убедился в том, что надо работать усердней. И мое мнение не изменилось. Чем больше трудишься, тем выше уверенность не только на тренировках, но и на соревнованиях. Это очень тесно связано. Так что придется разучивать новые многооборотные прыжки.

— Но ведь в Международном союзе конькобежцев поговаривают о грядущих радикальных изменениях в правилах фигурного катания — о сокращении времени на исполнение произвольной программы, дабы увеличить количество участников соревнований, об ограничении тех же четверных…

— Мы, фигуристы, — как солдаты. Какие правила нам разработают, по таким и будем соревноваться. И если потребуется, сократим с тренером и хореографом произвольную программу, чтобы уложиться в отведенное время. Впрочем, разговоры об этих изменениях идут, но будущего никто не знает. Нынче фигурное катание вышло на такой уровень, что участники чемпионата мира прыгают все четверные, какие только возможно. Кроме акселя. Это невероятно. Усложнились еще и дорожки и вращения. Раньше фигурное катание выглядело здорово, красиво, но по-другому. Взять бы машину времени да перенестись назад и кое-что переиначить. А то шесть четверных исполнять — это космос. Никакого здоровья не хватит.