Российский дзюдоист Тасоев выиграл золото этапа Гран-при в Анталье

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото на турнире серии Гран-при в турецкой Анталье в весовой категории свыше 100 кг. Об этом сообщает «Советский спорт».

Еще один россиянин Роман Бобиков уступил сопернику в первой же схватке.

Дзюдо. Турнир Гран-при. Анталья, Турция Мужчины. Свыше 100 кг 1. Инал Тасоев (Россия). 2. Джавад Махджуб (Иран). 3. Анди Гранда (Куба) и Ким Сунмин (Южная Корея)

Ранее российский дзюдоист Мераб Маргиев занял второе место на этапе Гран-при, который проходит в Тбилиси.