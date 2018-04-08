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Российский дзюдоист Тасоев выиграл золото этапа Гран-при в Анталье
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Российский дзюдоист Тасоев выиграл золото этапа Гран-при в Анталье 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото на турнире серии Гран-при в турецкой Анталье в весовой категории свыше 100 кг. Об этом сообщает «Советский спорт».
Еще один россиянин Роман Бобиков уступил сопернику в первой же схватке.
Дзюдо. Турнир Гран-при. Анталья, Турция Мужчины. Свыше 100 кг  1. Инал Тасоев (Россия). 2. Джавад Махджуб (Иран). 3. Анди Гранда (Куба) и Ким Сунмин (Южная Корея)
Ранее российский дзюдоист Мераб Маргиев занял второе место на этапе Гран-при, который проходит в Тбилиси.
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