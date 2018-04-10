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Дочь Стаса Михайлова всерьез увлеклась фигурным катанием
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Дочь Стаса Михайлова всерьез увлеклась фигурным катанием 

Letidor.ru 4 часа назад
Фото: Letidor.ru
Шестилетняя дочь известного исполнителя Стаса Михайлова сверьез увлеклась фигурным катанием. Девочка занимается в школе Евгения Плющенко — и, судя по всему, уже делает определенные успехи.
На днях супруга артиста разместила в личном блоге видео с тренировки, коротко написав:
Старается.
На опубликованном ролике Маша Михайлова довольно уверенно держится на коньках и исполняет некоторые сложные элементы фигурного катания.
Видеозапись предсказуемо вызвала бурю восторга у поклонников звездного семейства: «Старается, умница, куколка, конфеточка папина и мамина!», «Классно у Маши получается!», «Труженица! В жизни во всем нужно стараться, иначе не видать удачи, и Машуля это понимает!», «Какая молодец», «Умничка».
Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova) 9 Апр 2018 в 1:20 PDT  Напомним, с супругой Инной популярный исполнитель познакомился в 2006 году, в 2011-м пара официально оформила отношения. На двоих у артиста с женой шестеро отпрысков: Андрей (1993) и Ева (1999) — дети Инны от ее первого брака, Никита (2001) и Дарья (2005) — наследники певца, рожденные его бывшими возлюбленными, а также общие дочери пары — Иванна (2009) и Мария (2012).
Фото: Instagram
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