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Федерация признала удовлетворительным выступление российских фигуристов в сезоне-2017/2018
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Федерация признала удовлетворительным выступление российских фигуристов в сезоне-2017/2018 

RT на русском 7 часов назад
Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) признал удовлетворительным выступление российских фигуристов в олимпийском сезоне.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Александра Горшкова.
В прошедшем сезоне россияне завоевали одну золотую и две серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, а также серебро и бронзу на чемпионате мира в Милане.
Ранее сообщалось, что Минспорт признал неудовлетворительным результат российских биатлонистов в сезоне-2017/18.
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