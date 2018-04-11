Федерация признала удовлетворительным выступление российских фигуристов в сезоне-2017/2018 

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) признал удовлетворительным выступление российских фигуристов в олимпийском сезоне.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Александра Горшкова.
В прошедшем сезоне россияне завоевали одну золотую и две серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, а также серебро и бронзу на чемпионате мира в Милане.
Ранее сообщалось, что Минспорт признал неудовлетворительным результат российских биатлонистов в сезоне-2017/18.