Партнёр экс-российской фигуристки Илюшечкиной Москович завершил карьеру

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадский фигурист Дилан Москович объявил о завершении карьеры.

«Фигурное катание стало моей первой любовью и всегда будет предметом моего обожания. Для меня было большой честью выступать за Канаду на крупнейших мировых соревнованиях и Олимпийских играх. Я получил бесценный опыт. Благодаря фигурному катанию я стал тем, кем являюсь сейчас», — приводит слова 33-летнего спортсмена официальный сайт Федерации фигурного катания Канады.