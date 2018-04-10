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Партнёр экс-российской фигуристки Илюшечкиной Москович завершил карьеру
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Партнёр экс-российской фигуристки Илюшечкиной Москович завершил карьеру 

Чемпионат.com 4 часа назад
Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадский фигурист Дилан Москович объявил о завершении карьеры.
«Фигурное катание стало моей первой любовью и всегда будет предметом моего обожания. Для меня было большой честью выступать за Канаду на крупнейших мировых соревнованиях и Олимпийских играх. Я получил бесценный опыт. Благодаря фигурному катанию я стал тем, кем являюсь сейчас», — приводит слова 33-летнего спортсмена официальный сайт Федерации фигурного катания Канады.
Напомним, что с сезона-2014/15 партнёршей Московича была бывшая россиянка Любовь Илюшечкина.
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