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Медведева спровоцировала слухи о свадьбе
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Фигуристка Медведева спровоцировала слухи о скорой свадьбе 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Еще громче, чем раньше о Евгении Медведевой заговорили после Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где фигуристка завоевала серебро, уступив своей соотечественнице и сопернице Алине Загитовой всего несколько баллов. Сейчас спортсменка совмещает тренировки с участием в проекте "Ледниковый период. Дети", где в паре с Алексеем Ягудиным выступает в качестве ведущей.
Не забывает Медведева и о многочисленных поклонниках. На странице в Instagram Евгения с завидной регулярностью публикует кадры из своей жизни. Так, на одном из последних фото запечатлено кольцо с роскошным бриллиантом. "Какое сияние", — загадочно подписала снимок фигуристка, чем спровоцировала слухи о скорой свадьбе.
Евгения Медведева показала кольцо с внушительным бриллиантом/Фото: Instagram Stories фигуристки
«Женя, ты что обручена?!», «Когда свадьба?», «Кто счастливчик?», — разволновались пользователи в комментариях, однако Медведева предпочла не отвечать на вопросы фанатов и сохранить интригу. Впрочем, вполне возможно, фото связано с любовью фигуристки к украшениям, а не с ее скорым бракосочетанием. В одном из недавних интервью Медведева признавалась, что бижутерии предпочитает ювелирные аксессуары. Так, за участие в Олимпиаде родственники Евгении презентовали ей колечко с бриллиантом, которое она давно хотела.
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