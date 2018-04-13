Президент ОКР Александр Жуков поздравляет Татьяну Навку

Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка отмечает сегодня свой день рождения. С помощью «Советского спорта» ее поздравляет президент Олимпийского комитета России Александр Жуков

День рождения Татьяны Навки

— Хотел бы от всей души поздравить одну из лучших фигуристок современности с днём рождения. Настоящие чемпионы в этом виде спорта, который сродни высокому искусству, запоминаются всем нам прежде всего благодаря ярким образам, которые они создают и воплощают на льду. Татьяна Навка за свою великолепную карьеру сумела не только выиграть все крупнейшие турниры, стать олимпийской чемпионкой, но и, безусловно, запомнилась болельщикам уникальной индивидуальностью. Например, ее Кармен можно смело назвать одним из шедевров современного фигурного катания. Желаю Татьяне новых успехов и удачи в ее многочисленных творческих проектах, счастья, красоты и гармонии в жизни.

«Советский спорт» присоединяется к поздравлениям!