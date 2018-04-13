Ещё
Президент ОКР Александр Жуков поздравляет Татьяну Навку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент ОКР Александр Жуков поздравляет Татьяну Навку 

Советский спорт 9 часов назад
Фото: Советский спорт
Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка отмечает сегодня свой день рождения. С помощью «Советского спорта» ее поздравляет президент Олимпийского комитета России Александр Жуков:
День рождения Татьяны Навки
— Хотел бы от всей души поздравить одну из лучших фигуристок современности с днём рождения. Настоящие чемпионы в этом виде спорта, который сродни высокому искусству, запоминаются всем нам прежде всего благодаря ярким образам, которые они создают и воплощают на льду. Татьяна Навка за свою великолепную карьеру сумела не только выиграть все крупнейшие турниры, стать олимпийской чемпионкой, но и, безусловно, запомнилась болельщикам уникальной индивидуальностью. Например, ее Кармен можно смело назвать одним из шедевров современного фигурного катания. Желаю Татьяне новых успехов и удачи в ее многочисленных творческих проектах, счастья, красоты и гармонии в жизни.
«Советский спорт» присоединяется к поздравлениям!
Советский спорт: последние новости
Тренер «Парадиза»: Завышенная ответственность и огромное желание помешали победить Мария Бутырская: Российских фигуристок пытаются утянуть вниз вместо того, чтобы к ним подтягиваться «Сибирские коньки» золотого отлива
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Торбинский остался в шоке от условий в ФНЛ
Ковальчук дал совет по курсу рубля45
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение