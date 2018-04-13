Тренер «Парадиза»: Завышенная ответственность и огромное желание помешали победить

Тренер «Парадиза» Ирина Яковлева оценила выступление команды на чемпионате мира по синхронному катанию в Стогольме.

Чемпионы мира двух предыдущих лет не смогли отстоять титул и стали бронзовыми призерами.

«На этом чемпионате мира в составе нашей команды выступали пять дебютанток — девочек, которые в первый раз стартовали на мировом первенстве, — приводит слова Яковлевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. — Но ошибку допустили не «новобранцы», а уже опытные фигуристки, которые являются двукратными чемпионками мира. Возможно, как раз это обстоятельство и дало о себе знать, потому что осознание того, что ты не имеешь права на ошибку на них давило сильнее. Вполне допускаю, что спортсменки могли не понимать всего этого до конца, такое сверхдавление сидело где-то на уровне подсознания.

Все спортсменки были заряжены на победу, мечтали о том, чтобы «Парадиз» в третий раз подряд завоевал чемпионский титул. После короткой программы все девочки были в хорошем настроении. Но я еще раз повторю, что, видимо, эта завышенная ответственность и огромное желание победить в какой-то степени помешали добиться того результата, на который нацеливались. На мой взгляд, это может быть единственным объяснением случившегося. Других причин я не вижу. Как тренер, я знаю, что все были готовы с огромным запасом, все делали на автомате. Такого срыва не бывало даже на тренировках».

Напомним, чемпионом мира стала финская команда Marigold Ice Unity, серебро досталось хозяева льда — Surprise из Швеции.