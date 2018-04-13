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Скандально известная фигуристка Тоня Хардинг стала участницей «Танцев со звездами»
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Скандально известная фигуристка Тоня Хардинг стала участницей «Танцев со звездами» 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Отмеченный множеством кинонаград и номинаций фильм «Тоня против всех», похоже, подарил новый виток карьеры фигуристке Тоне Хардинг. Как сообщает ABC, 47-летняя Хардинг будет участвовать в американском шоу «Танцы со звездами».
Новые «Танцы со звездами» будут посвящены профессиональным спортсменам. В шоу Тоня Хардинг выйдет на танцпол в паре с танцором Сашей Фарбером.
История Тони Хардинг вновь заинтересовала мир после выхода картины «Тоня против всех» с Марго Робби в главной роли. В основу сюжета картины легла биография Хардинг, попросившей своего мужа перед очередным соревнованием запугать основную соперницу — Нэнси Кэрриган. Супруг женщины нанес Кэрриган тяжелую травму. После расследования Хардинг пришлось забыть о фигурном катании.
Шоу «Танцы со звездами» стартует на ABC 30 апреля.
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