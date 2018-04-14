Александр Лакерник: Об изменениях в правилах фигурного катания мы узнаем по итогам конгресса ISU

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал об изменениях в правилах фигурного катания.

— Я правильно понимаю, что скоро должен состояться исполком ISU, на котором будут рассматриваться предложения по изменениям в правилах фигурного катания? — Я поясню, как работает этот механизм. Ежегодно публикуется коммюнике ISU о коррекциях правил в фигурном катании на следующий сезон. Это коммюнике выйдет в конце апреля. Кроме того, раз в 2 года проводится конгресс ISU. Этот конгресс состоится в этом году с 4 по 8 июня. По окончании конгресса мы узнаем, какие изменения будут приняты. На конгрессе происходит обсуждение изменений и голосование. Поэтому все разговоры о том, что может произойти, сейчас носят предварительный характер, — сказал Лакерник.