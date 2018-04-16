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Олимпийский чемпион по фигурному катанию канадец Чан завершил спортивную карьеру
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию канадец Чан завершил спортивную карьеру 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 16 апреля. Олимпийский чемпион в командных соревнованиях по фигурному катанию канадец Патрик Чан завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил сам спортсмен, чьи слова приводит пресс-служба Канадской федерации фигурного катания.
"Для меня было честью выступать за сборную Канады, — сказал Чан. — За это время я пережил незабываемые моменты и получил уроки, которые усвоил до конца своей жизни. Я исполнил все свои мечты в спорте, настало время двигаться дальше. Надеюсь, я вдохновил своим примером молодых фигуристов, что все возможно, если упорно и тяжело работать и преданно отдаваться своему делу".
27-летний спортсмен является самым титулованным канадским фигуристом в истории мужского одиночного катания, участником трех Олимпийских игр. В Ванкувере в 2010 году он занял пятое место, в 2014 году в Сочи завоевал серебряные медали в командном и в одиночном турнирах. В 2018 году в Пхёнчхане Чан стал чемпионом в командных соревнованиях в составе сборной Канады, в одиночном турнире фигурист занял девятое место.
Чан является трехкратным чемпионом мира и двукратным серебряным призером. Трижды он побеждал на чемпионате четырех континентов, также в его активе две победы в финалах Гран-при. Десять раз фигурист выигрывал чемпионат Канады.
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