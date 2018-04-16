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Сбербанк выпустил рекламный ролик с Алиной Загитовой
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Сбербанк выпустил рекламный ролик с Алиной Загитовой 

Банки.ру 4 часа назад
Сбербанк разместил в своем официальном YouTube-канале видео под названием «Настоящий рекордсмен только один». Ролик рекламирует «кредит с рекордно низкой ставкой» Сбербанка под 11,5% годовых. В нем снялась Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль в одиночном фигурном катании на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.
По сценарию, Загитова демонстрирует рекорды в области фигурного катания, которые доступны ей и еще всего нескольким тысячам, а иногда и десяткам человек в мире. В конце ролика на льду появляется известный актер и блогер Евгений Кулик, который пытается повторить достижения Загитовой, но ему это не удается.
«И как бы сильно не старались другие, настоящий рекордсмен всего один», — заявляется в конце видеорекламы, после чего дается информация о кредите Сбербанка.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
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