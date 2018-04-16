Ирина Караваева: У девчонок одна медаль всего, зато — золотая

В Баку завершился чемпионат Европы по прыжкам на батуте. Олимпийская чемпионка Ирина Караваева поделились своими впечатлениями о выступлении на турнире российских спортсменок с корреспондентом «Стадиона» Александром Барминым

Ирина Караваева:

— У девчонок одна медаль всего, зато — золотая. Очень уверенной победы в индивидуальных прыжках добилась Яна Павлова, продемонстрировав хорошую физическую и психологическую форму. Ведь чемпионат проходили четыре дня, и Яна участвовала ещё и в командных соревнованиях, и в синхронных прыжках, плюс в предварительных соревнованиях. В финале индивидуальных прыжков несколько участниц, выступавших перед Павловой , допустили падения, но Яна не дрогнула и чисто исполнила свою программу. А она у неё — самая сложная среди всех участниц.

Наша вторая финалистка в этой дисциплине — Ирина Кундиус — получила невысокую оценку «за технику» и заняла только пятое место.

В синхронных прыжках девчонки не смогли «собраться» и даже не попали в финал. Выступавшая в паре с Павловой Сусана Кочесок ошиблась в квалификации. В командных соревнованиях мы лишь четвёртые.