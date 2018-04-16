Кубанские спортсменки — двукратные чемпионки мира по спортивной акробатике

В составе национальной сборной выступали три представительницы Кубани — краснодарки Дарья Чебуланка, Ксения Загоскина и Полина Пластинина.

На помост кубанская тройка вышла в ранге победительниц Всемирных игр и чемпионок Европы 2017 года. В хоте турнира девушки показали самую сложную программу и лучший результат в квалификации. В финале краснодарки не дрогнули и заслуженно поднялись на высшую ступеньку пьедестала. На втором месте тройка из Беларуси, отставшая на 0,63 балла, на третьем — спортсменки Китая (-0,92 балла).

В командных соревнованиях сборная России также заняла первое место. Таким образом, Пластинина, Загоскина и Чебуланка стали двукратными чемпионками мира 2018 года.