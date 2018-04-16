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Кубанские спортсменки — двукратные чемпионки мира по спортивной акробатике
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Кубанские спортсменки — двукратные чемпионки мира по спортивной акробатике 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Советский спорт
В составе национальной сборной выступали три представительницы Кубани — краснодарки Дарья Чебуланка, Ксения Загоскина и Полина Пластинина.
На помост кубанская тройка вышла в ранге победительниц Всемирных игр и чемпионок Европы 2017 года. В хоте турнира девушки показали самую сложную программу и лучший результат в квалификации. В финале краснодарки не дрогнули и заслуженно поднялись на высшую ступеньку пьедестала. На втором месте тройка из Беларуси, отставшая на 0,63 балла, на третьем — спортсменки Китая (-0,92 балла).
В командных соревнованиях сборная России также заняла первое место. Таким образом, Пластинина, Загоскина и Чебуланка стали двукратными чемпионками мира 2018 года.
Тренируют девушек Заслуженный тренер России Ирина Скрябина и Заслуженный мастер спорта, неоднократная чемпионка мира, Европы и Всемирных игр Екатерина Стройнова.
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