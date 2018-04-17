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Писеев: скорее всего, на выборах Горшков получит максимальную поддержку
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Писеев: скорее всего, на выборах Горшков получит максимальную поддержку 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Российский стадион
Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев поделился мнением о выдвижении кандидатуры Александра Горшкова на пост главы организации.
«Результаты Олимпийских игр и в целом развитие фигурного катания в России говорят о том, что мы движемся в правильном направлении, и этот курс надо продолжить. Поэтому к Горшкову нет никаких вопросов.
Скорее всего, он будет единственным кандидатом и получит максимальную поддержку делегатов. Не хочу давать ему оценок или хвалить, но ничего не предвещает того, что федерацию возглавит новый человек", — цитируют Писеева «Известия».
Горшков возглавляет ФФККР с 2010 года.
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