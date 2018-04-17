Писеев: скорее всего, на выборах Горшков получит максимальную поддержку

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев поделился мнением о выдвижении кандидатуры Александра Горшкова на пост главы организации.

«Результаты Олимпийских игр и в целом развитие фигурного катания в России говорят о том, что мы движемся в правильном направлении, и этот курс надо продолжить. Поэтому к Горшкову нет никаких вопросов.

Скорее всего, он будет единственным кандидатом и получит максимальную поддержку делегатов. Не хочу давать ему оценок или хвалить, но ничего не предвещает того, что федерацию возглавит новый человек", — цитируют Писеева «Известия»

Горшков возглавляет ФФККР с 2010 года.