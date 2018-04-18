Короткие юбки и откровенные боди: смотрим самые красивые костюмы фигуристок

Красавицы-спортсменки блистают на льду не только своими потрясающими номерами и гимнастической подготовкой, но и яркими костюмами. Наряды фигуристок заслуживают отдельного внимания. Сшитые на заказ, украшенные камнями и стразами, с юбками-пачками — какими бы они не были, они всегда приковывают к себе внимание. И дело тут еще в том, что даже самый скромный наряд, во время выступления фигуристки превращается в волнующий элемент. Юбки задираются при езде или подтятии ног, обнажая стройные и длинные ноги спортсменок и их идеальные бедра. Не зря фигурное катание называют одним из самых красивых видов спорта.

Костюмы фигуристок еще интересны тем, что с виду кажется, что они совершенно прозрачные. Но даже за «глубоким декольте» скрывается телесная ткань. которая не позволяет обнажить ничего лишнего во время выступления.

Нежные и откровенные костюмы выгодно фигуристок подчеркивают их женственность и хрупкость, согласна?

Смотри больше ярких костюмов наших фигуристок в галерее. А тебе нравится фигурное катание?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Getty Images, Global Look Press/Maksim Konstantinov