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Короткие юбки и откровенные боди: смотрим самые красивые костюмы фигуристок
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Короткие юбки и откровенные боди: смотрим самые красивые костюмы фигуристок 

WMJ.ru 10 часов назад
Фото: WMJ.ru
Красавицы-спортсменки блистают на льду не только своими потрясающими номерами и гимнастической подготовкой, но и яркими костюмами. Наряды фигуристок заслуживают отдельного внимания. Сшитые на заказ, украшенные камнями и стразами, с юбками-пачками — какими бы они не были, они всегда приковывают к себе внимание. И дело тут еще в том, что даже самый скромный наряд, во время выступления фигуристки превращается в волнующий элемент. Юбки задираются при езде или подтятии ног, обнажая стройные и длинные ноги спортсменок и их идеальные бедра. Не зря фигурное катание называют одним из самых красивых видов спорта.
Костюмы фигуристок еще интересны тем, что с виду кажется, что они совершенно прозрачные. Но даже за «глубоким декольте» скрывается телесная ткань. которая не позволяет обнажить ничего лишнего во время выступления.
Нежные и откровенные костюмы выгодно фигуристок подчеркивают их женственность и хрупкость, согласна?
Смотри больше ярких костюмов наших фигуристок в галерее. А тебе нравится фигурное катание?
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Фото:Getty Images, Global Look Press/Maksim Konstantinov
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