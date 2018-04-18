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Петренко, Валова и Васильев вошли в Зал славы фигурного катания
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Петренко, Валова и Васильев вошли в Зал славы фигурного катания 

Чемпионат.com 7 часов назад
Олимпийские чемпионы Виктор Петренко, Елена Валова и Олег Васильев включены в Зал мировой славы фигурного катания, сообщает официальный сайт организации.
Петренко, представлявший СССР, СНГ и Украину, победил на Играх в Альбервиле-1992 в мужском одиночном катании, парники Валова/Васильев (СССР) выиграли золото в Сараево-1984 и серебро в Калгари-1988.
Также в Зал славы включены танцевальная пара Ирина Моисеева/Андрей Миненков (чемпионы мира 1975 и 1977, СССР), одиночница Сидзука Аракава (олимпийская чемпионка 2006 года, Япония), Яо Бинь (тренер, Китай) и Сандра Безик (хореограф, Канада).
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