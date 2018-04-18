Петренко, Валова и Васильев вошли в Зал славы фигурного катания

Петренко, представлявший СССР, СНГ и Украину, победил на Играх в Альбервиле-1992 в мужском одиночном катании, парники Валова/Васильев (СССР) выиграли золото в Сараево-1984 и серебро в Калгари-1988.