Олимпийские чемпионы Валова и Васильев введены в Зал славы фигурного катания 

Советские фигуристы, олимпийские чемпионы в парном катании Елена Валова и Олег Васильев вошли в Зал мировой славы фигурного катания. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо Валовой и Васильева в Зал славы были включены чемпион Олимпиады-1992 Виктор Петренко, серебряные призеры Игр-1976 в танцах на льду Ирина Моисеева и Андрей Миненков, а также японская чемпионка Игр-2006 Сидзука Аракава.
Валова и Васильев имеют в своем активе золотые медали Олимпиады 1984 года и серебряные медали Игр 1988 года.
Ранее сообщалось, что легенды Национальной баскетбольной ассоциации Джейсон Кидд, Стив Нэш и Грант Хилл будут введены в баскетбольный Зал славы в 2018 году.