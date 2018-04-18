Олимпийские чемпионы Валова и Васильев введены в Зал славы фигурного катания

Советские фигуристы, олимпийские чемпионы в парном катании Елена Валова и Олег Васильев вошли в Зал мировой славы фигурного катания. Об этом сообщает ТАСС.

Валова и Васильев имеют в своем активе золотые медали Олимпиады 1984 года и серебряные медали Игр 1988 года.