Евгения Медведева: В новом сезоне собираюсь усложнять программу по максимуму

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о планах на следующий сезон.

— Фигурное катание сейчас развивается невероятными темпами, девочки уже прыгают четверные. Как считаете, к чему это приведет? — Это уже привело к прогрессу в нашем виде спорта, — приводит Metro слова Медведевой. — Сначала люди прыгали двойные на соревнованиях, и все были в шоке от этого, потом начали прыгать тройные — стандарты беспрерывно растут.

— На льду все чаще появляются юные фигуристки. Как вы считаете, пример 31-летней Каролины Костнер доказывает, что и у зрелого женского катания есть будущее? — Будущее есть у любого фигурного катания, не только у молодого или зрелого. Оно одно. И если человек хочет заниматься, то он будет заниматься. Одного желания, конечно, недостаточно. Но человеку нужна цель. И у Каролины она есть.

— Чего ждать от Евгении Медведевой в новом сезоне и новом олимпийском цикле? — Еще более сильной Евгении Медведевой. В новом сезоне я собираюсь усложнять свою программу по максимуму.