В ФФККР заявили о «жестком» судействе фигуристок РФ

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) подвел итоги сезона 2017-18 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Наряду с высочайшим уровнем конкуренции во всех дисциплинах на Играх в Пхенчхане, также следует отметить и крайне "жесткое" судейство российских фигуристов", — заявлено в постановлении.

В качестве примера было переведено судейство в женском одиночном катании.

"При безупречном выступлении Евгении Медведевой и Алины Загитовой в произвольном катании, 3 из 9 арбитров поставили канадскую фигуристку Кэтлин Осмонд на первое место по компонентам программы и 4 арбитра — на второе.

При этом Осмонд значительно уступала нашим девушкам в техническом оснащении программы и допустила ошибку при ее исполнении", — заявили в исполкоме организации.