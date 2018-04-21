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В ФФККР заявили о «жестком» судействе фигуристок
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В ФФККР заявили о «жестком» судействе фигуристок РФ 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Reuters
Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) подвел итоги сезона 2017-18 года. Об этом сообщает ТАСС.
"Наряду с высочайшим уровнем конкуренции во всех дисциплинах на Играх в Пхенчхане, также следует отметить и крайне "жесткое" судейство российских фигуристов", — заявлено в постановлении.
В качестве примера было переведено судейство в женском одиночном катании.
"При безупречном выступлении Евгении Медведевой и Алины Загитовой в произвольном катании, 3 из 9 арбитров поставили канадскую фигуристку Кэтлин Осмонд на первое место по компонентам программы и 4 арбитра — на второе.
При этом Осмонд значительно уступала нашим девушкам в техническом оснащении программы и допустила ошибку при ее исполнении", — заявили в исполкоме организации.
Ранее сообщалось, что президент ФФКР Александр Горшков будет баллотироваться на третий срок.
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