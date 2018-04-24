Траньков и Массо в шутку обменялись партнёршами 

Олимпийские чемпионы в парном катании Максим Траньков и Брюно Массо в шутку обменялись партнёршами. Случилось это на шоу чемпионов Ice Fantasia, которое проходит сейчас в Южной Корее. Как раз там, в феврале 2018 года, выиграли своё золото Алёна Савченко и Бруно Массо, выступающие за Германию. Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали олимпийскими чемпионами на Играх 2014 года в Сочи, выиграв как личные, так и командные соревнования.
Обе партнерши родились на Украине, ещё в СССР.
Фото доступно на странице Максима Транькова в сети «Инстаграм».