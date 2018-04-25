Каскады прыжков на роликовых коньках на паркете

Отточенные движения и идеальное скольжение. Такое выступление нам привычнее видеть на льду, а не на деревянном паркете. Фигурное катание на роликах для нашей страны — относительно молодой вид спорта. В Новосибирске, например, первенство области проходит впервые.

Участвуют спортсмены от 4 до 19 лет. Маленькие дети — на обычных, уличных роликах, спортсмены постарше уже катаются на профессиональных. Илья сменил лезвия на колеса всего несколько месяцев назад — получилось не сразу, несмотря на многолетний опыт катания на льду.

— Здесь есть стопор, еще резиновые колеса, а в обычных уличных роликах колеса пластмассовые. На фигурных коньках вращаться и поворачиваться можно на средней части, а здесь только на зубце, потому что колеса резиновые и покрытия почти везде тоже резиновые, поворачиваться не получается, — говорит победитель первенства Новосибирской области по фигурному катанию на роликовых коньках Илья Цыганок.

Действительно, хоть элементы в катании на роликах и аналогичны ледовым, выполнять их гораздо сложнее.

— На роликах исполнять элементы фигурного катания тяжелее, потому что, в отличие от льда, есть сопротивление ролика. Отсюда уменьшается скорость, на один и тот же элемент на роликах требуется больше усилий, — отметил президент Новосибирской федерации роллер-спорта Владимир Самуйлов.

Система оценок такая же, как в катании на льду — за технику и за компоненты. Но есть ряд поблажек, обусловленных спецификой — прыжков и количество вращений тут меньше. Ведь оттолкнуться и удержать равновесие на роликах при приземлении не так просто.

— Коньки упираются в лед, а ролики скользят. И вращение сложнее делать, на льду делаешь на полной стопе, а на роликах — только на носочке, — говорит победительница первенства Новосибирской области по фигурному катанию на роликовых коньках Александра Русакова

Роллер-спорт — это не только фигурное катание. Он объединяет в себя больше 20 различных дисциплин. Тут и хоккей, и скоростное катание, и фристайл-слалом. Новосибирская федерация, которая появилась всего 2 года назад, намерена развивать и эти направления.