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«Ямальский конек» соберет в Ноябрьске талантливых фигуристов со всего округа
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«Ямальский конек» соберет в Ноябрьске талантливых фигуристов со всего округа 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 27 апреля, в Ледовом дворце Ноябрьска стартует открытый окружной кубок по фигурному катанию «Ямальский конек» на призы региональной федерации.
В соревнованиях примут участие юные фигуристы из разных городов и районов автономного округа, всего 142 человека. На льду спортсмены продемонстрируют мастерство в короткой и произвольной программах одиночного катания. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами и ценными призами от организаторов.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в Ледовом дворце, по итогам соревнований победителям и призерам, которые выполнят нормативы, присвоят очередные спортивные разряды. Кубок проводится как официальные календарные состязания. Соревнования продлятся до 29 апреля.
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