«Ямальский конек» соберет в Ноябрьске талантливых фигуристов со всего округа

Сегодня, 27 апреля, в Ледовом дворце Ноябрьска стартует открытый окружной кубок по фигурному катанию «Ямальский конек» на призы региональной федерации.

В соревнованиях примут участие юные фигуристы из разных городов и районов автономного округа, всего 142 человека. На льду спортсмены продемонстрируют мастерство в короткой и произвольной программах одиночного катания. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами и ценными призами от организаторов.