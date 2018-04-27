Рассекая лед. Юные фигуристы из Югры поборолись за звания и разряды

В окружной столице недавно прошли Чемпионат и Первенство Югры по фигурному катанию на коньках. Как выступила наша молодежь, можем ли мы надеяться на уверенное будущее этого вида спорта в округе — в материале АиФ-Югра

Сколько вышло на лёд?

В этом еще молодом для нашего северного края виде спорта в этом году приняли участие спортсмены из пяти городов: Мегиона, Покачей, Радужного, Сургута и Ханты-Мансийска. Пять дней свыше 100 юных атлетов — в большинстве своем, конечно, представительницы прекрасного пола, боролись за новые разряды и звания.

По словам Дарьи Барановой, ей очень понравились состязания в Югре, видно, что с каждым годом растёт мастерство её участников. «С вашим городом меня многое связывает, я даже писала диплом, где фигурировали ребята с Ханты-Мансийска. Он был о классификационных требованиях к разрядам. Дело в том, что юные фигуристы и их тренеры по всей стране с каждым годом повышают уровень сложности элементов, превышающих требования к разряду. Это вроде и здорово, но я считаю важным соблюдение и сохранение режима труда и отдыха детей и говорю об этом тренерам по всей стране — от Владивостока до Калининграда», — считает мастер спорта по фигурному катанию Дарья Баранова.

Что принёс яркий праздник?

Как подчеркнула мама одной из фигуристок Елена Резникова, она очень благодарна тренерам и судьям за вклад в детское фигурное катание. «Мы живём на севере и нечасто имеем возможность выезжать в другие регионы, но Первенство округа ждём с нетерпением и всегда рады увидеть своих детей на льду».

В итоге программы первый спортивный разряд получили: Тимофей Овчинников (Покачи) и Вероника Финаева (Сургут); второй разряд завоевала Василиса Семенова (Покачи); программу кандидата в мастера спорта откатала Полина Воробьева (Ханты-Мансийск).

Среди юных фигуристов первый юношеский разряд достался Марии Фещенко (Покачи) и Артёму Суминову (Мегион), второй юношеский разряд заслужила Виктория Автомонова (Сургут), третий юношеский разряд завоевали Ксения Вагина (Ханты-Мансийск) и Елисей Марков (Сургут).