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Фигурист Ханю задумался о прыжке в 5 оборотов
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Фигурист Ханю задумался о прыжке в 5 оборотов 

Чемпионат.com 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю рассказал о том, что мотивацией для него является покорение новых многооборотных прыжков.
«Мотивация — в поступательном движении. В ледовых шоу мне многого не хватает как действующему фигуристу. Я хочу расти и получать удовольствие от катания.
Я хочу сделать аксель в 4,5 оборота, который никто не прыгает, и я хочу прыгнуть 5 оборотов, если смогу. Не думаю, что кто-то это пробует. И, уверен, нагрузка на ногу будет очень сильной. Не думаю, что это легко. Научно доказано, что люди могут прыгать до 5 оборотов», — приводит слова Ханю Daily.co.jp.
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