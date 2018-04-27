Фигурист Ханю задумался о прыжке в 5 оборотов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю рассказал о том, что мотивацией для него является покорение новых многооборотных прыжков.

«Мотивация — в поступательном движении. В ледовых шоу мне многого не хватает как действующему фигуристу. Я хочу расти и получать удовольствие от катания.

Я хочу сделать аксель в 4,5 оборота, который никто не прыгает, и я хочу прыгнуть 5 оборотов, если смогу. Не думаю, что кто-то это пробует. И, уверен, нагрузка на ногу будет очень сильной. Не думаю, что это легко. Научно доказано, что люди могут прыгать до 5 оборотов», — приводит слова Ханю Daily.co.jp.