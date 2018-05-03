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В Японии для Алины Загитовой выбрали щенка
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В Японии открылась выставка собак с презентацией щенка для Алины Загитовой 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Biser Yanev /
Всеяпонская выставка собак породы акита-ину открылась в префектуре Акита в Японии, в ходе мероприятия гостям и участникам представят щенка этой породы, который будет подарен российской олимпийской чемпионке Алине Загитовой, сообщили организаторы выставки корреспонденту РИА Новости.
"Выставка будет — это конкурс по экстерьеру для собак породы акита-ину. Во время выставки мы представим щенка, который был выбран олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и отправится к ней в Россию. Загитова сама выбрала его по фотографиям. Это девочка, ей два месяца, у нее уже есть имя — Масару. В Японии это мужское имя, но, видимо, для русского слуха оно не вызывает таких ассоциаций и спортсменка выбрала именно его", — сказала РИА Новости представитель Общества защиты собак акита-ину.
В то же время пока неизвестны сроки отправки щенка в Россию.
Загитова попросила родителей в случае победы на Олимпиаде разрешить ей завести акита-ину. Фотографию собаки она увидела во время пребывания в префектуре Ниигата при подготовке к олимпийским соревнованиям, на которых завоевала золотую медаль. Администрация префектуры и Общество защиты собак акита-ину живо отреагировали на это и предложили спортсменке подарить ей щенка.
Несколько лет назад щенок этой породы был подарен российскому президенту. Взрослого Юмэ — как назвали собаку, — японские телезрители смогли увидеть в декабре 2017 года во время интервью Владимира Путина японскому телеканалу NTV.
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