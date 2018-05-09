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Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
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Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой 

Lenta.ru 1 час назад
Тренер Этери Тутберидзе выразила надежду на то, что ее воспитанница фигуристка Евгения Медведева придет к ней с благодарностями. Об этом она заявила в эфире Первого канала.
≥≥ Названа версия ухода Медведевой от тренера
«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать "спасибо". Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили», — сказала она.
7 мая Медведева подтвердила уход от Тутберидзе. Спортсменка поблагодарила тренера, с которой проработала 11 лет, «за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу» и пожелала успехов ей и ее группе. Медведева отметила: «Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих, продолжить честно работать».
6 мая Тутберидзе сообщила, что подопечная перестала выходить с ней на связь. Тренер также рассказала, что Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить выигравшую золотую медаль Алину Загитову на юниорском уровне еще на один год.
Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, дважды выигрывала финалы Гран-при. На Олимпиаде-2018 спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив только Загитовой.
Новым тренером Медведевой стал канадский специалист Брайан Орсер.
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