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«Изменщицу» Медведеву гонят из России
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Медведеву назвали «изменщицей» и призвали покинуть Россию 

Lenta.ru 11 часов назад
Пользователи социальных сетей отреагировали на информацию о том, что фигуристка Евгения Медведева покидает тренера Этери Тутберидзе. Негативные комментарии появились под фотографией в Instagram-аккаунте спортсменки.
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«Слабачка! Изменщица! Вали из России. И возьми свою маразматичку Тарасову», — написал один из юзеров. «Российская спортсменка, а все подписи к фото на иностранном языке… сразу видно, что аккаунт ведется для зарубежных фанатов. И не это ли первый звоночек, что человеку неуютно и неудобно в России», — отметил другой.
Некоторые поклонники фигуристки встали на ее сторону. «Какой бы выбор ты не сделала, мы, твои болельщики, будем уважать твоё решение и продолжать тебя поддерживать», — выразил мнение пользователь.
4 мая «Матч ТВ» сообщил, что Медведева прекратит работать с Тутберидзе. Вероятным кандидатом на роль нового наставника спортсменки стал канадец Брайан Орсер.
Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, дважды выигрывала финалы Гран-при. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой. Под руководством Тутберидзе Медведева работает с 2007 года.
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