Тарасова прошлась по «Льду»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не считает фильм «Лед» фильмом. Об этом она заявила в эфире ледового телешоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале.

Участники шоу Алиса Овсянкина и Федор Орехов показали номер на кавер-версию песни Земфиры «Хочешь?», которая прозвучала в картине «Лед».

После этого одна из ведущих программы, фигуристка Евгения Медведева , спросила ребят, смотрели они этот фильм или нет. Те ответили, что уже трижды, Медведева удивилась и сообщила, что сама не смотрела «Лед», хотя ее «уговаривали». В этот момент в разговор вмешалась Татьяна Тарасова.

«Не люблю этот фильм, и даже фильмом его не считаю», — сообщила она.

По словам Заслуженного тренера СССР, она четырежды «пыталась» посмотреть «Лед», но так и не досмотрела фильм до конца.