Тарасова прошлась по «Льду» 

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не считает фильм «Лед» фильмом. Об этом она заявила в эфире ледового телешоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале.
Участники шоу Алиса Овсянкина и Федор Орехов показали номер на кавер-версию песни Земфиры «Хочешь?», которая прозвучала в картине «Лед».
После этого одна из ведущих программы, фигуристка Евгения Медведева, спросила ребят, смотрели они этот фильм или нет. Те ответили, что уже трижды, Медведева удивилась и сообщила, что сама не смотрела «Лед», хотя ее «уговаривали». В этот момент в разговор вмешалась Татьяна Тарасова.
«Не люблю этот фильм, и даже фильмом его не считаю», — сообщила она.
По словам Заслуженного тренера СССР, она четырежды «пыталась» посмотреть «Лед», но так и не досмотрела фильм до конца.
«Лед» в 2017 году снял режиссер Олег Трофим. В прокат картина вышла 14 февраля 2018-го и собрала лишь в российском прокате более 26 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов рублей. По сюжету фильма фигуристка Надя, которую сыграла Аглая Тарасова, возвращается в спорт после травмы, чего самой Татьяне Тарасовой в свое время сделать не удалось.