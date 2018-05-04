Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе

Евгения Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе

"Женя прекратила сотрудничество с Этери Георгиевной, — сказал Лайшев. — Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, но Женя планирует продолжить работать в "Самбо-70", но с другим тренером. Мы ее никогда ни в чем не ужимали, со школой у нее хорошие отношения, мы пытались повлиять на эту ситуацию".

"По-моему, это не совсем правильная ситуация, Этери Георгиевна делает все для своих питомцев. Это сложный философский вопрос, всему свое время. Влезать в это — дело неблагодарное. Надо отдать должное Тутберидзе, у нее колоссальная скамейка запасных", — отметил Лайшев.

Тутберидзе в ответ на вопрос ТАСС заявила, что пока не намерена комментировать уход ученицы.

18-летняя Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане (в командных соревнованиях и одиночном катании), двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финальных этапов Гран-при. Спортсменка тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 года.