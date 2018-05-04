Илья Авербух: «Медведева была абсолютно предана Тутберидзе»

Почему Медведева уходит от Тутберидзе

— Это был замечательный и выдающийся тандем, — приводит «Р-Спорт» слова Авербуха. — Уверен, Этери Георгиевна (Тутберидзе) заслуживает только добрых слов за Медведеву, которую она сделала той, которую мы видим и знаем. Женя была абсолютно предана тренеру.

Минувшие четыре года они прошли плечом к плечу, сделали многое. А сейчас могут преобладать эмоции. Не вправе осуждать Евгению, если она решила попробовать себя дальше. Спорт в этом плане жесток в отношении тренеров и спортсменов.

Как стало известно «СЭ», официально об этом должно быть объявлено в понедельник, 7 мая. Ожидается, что соответствующее заявление сделает Федерация фигурного катания на коньках России.