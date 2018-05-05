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Медведева может сменить гражданство
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Медведева может сменить гражданство 

Рамблер 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Серебряный призёр Олимпийских игр-2018, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева сменит тренера и, возможно, спортивное гражданство, сообщает агентство «Весь спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Предполагается, что речь идёт о выступлении за сборную Армении, отец фигуристки армянин Арман Бабасян.
Ранее спортсменка решила расстаться со своим тренером Этери Тутберидзе, воспитанницей которой она была 11 лет и начать сотрудничество с канадским наставником 56-летним Брайаном Орсером, который известен по работе с двукратным олимпийским чемпионом Юдзюру Ханю и двукратным чемпионом мира Хавьером Фернандесом.
Сообщается, что Медведева переедет в Канаду в июне после выступления в шоу в Японии.
>> Евгения Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе
В марте об уходе Медведевой от Тутберидзе писали СМИ, однако обе стороны отрицали это. Медведева тогда просила оставить в покое ее и тренера и сообщала, что они продолжают работать.
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