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Бестемьянова: Медведева — настоящий патриот своей страны, слухи о смене гражданства не имеют смысла
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Бестемьянова: Медведева — настоящий патриот своей страны, слухи о смене гражданства не имеют смысла 

RT на русском 2 часа назад
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала возможную смену спортивного гражданства российской фигуристки Евгении Медведевой.
«Не думаю, что это произойдёт. Женя — настоящий патриот своей страны, поэтому подобные слухи не имеют никакого смысла», — сказала Бестемьянова RT.
При этом олимпийская чемпионка допускает, что Медведева уедет тренироваться в Канаду к известному специалисту Брайану Орсеру.
«Во многих видах спорта присутствуют зарубежные специалисты, почему фигурное катание должно стать исключением? Брайан Орсер — большой тренер, который может привести спортсменку к лучшим результатам, которые она заслуживает. Единственной проблемой может финансовый вопрос», — добавила Бестемьянова.
Ранее Авербух прокомментировал информацию о том, что фигуристка Медведева может сменить спортивное гражданство.
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