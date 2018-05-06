Коляда поработает с Арутюняном

Фигурист Коляда выразил желание сотрудничать с тренером Арутюняном

Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях Михаил Коляда выразил намерение сотрудничать с тренером Рафаэлом Арутюняном.

"Миша хочет приехать покататься в нашей компании, на что я дал добро, хотя не всем это разрешаю.

Просто я его очень уважаю и как спортсмена, и как человека. Пытаемся организовать его приезд вместе с тренером Валентиной Чеботаревой. Надеюсь, получится", — приводит слова тренера "РИА Новости".

Арутюнян отметил, что "о постоянном сотрудничестве речи не идет".