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Коляда поработает с Арутюняном
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Фигурист Коляда выразил желание сотрудничать с тренером Арутюняном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях Михаил Коляда выразил намерение сотрудничать с тренером Рафаэлом Арутюняном.
"Миша хочет приехать покататься в нашей компании, на что я дал добро, хотя не всем это разрешаю.
Просто я его очень уважаю и как спортсмена, и как человека. Пытаемся организовать его приезд вместе с тренером Валентиной Чеботаревой. Надеюсь, получится", — приводит слова тренера "РИА Новости".
Арутюнян отметил, что "о постоянном сотрудничестве речи не идет".
Ранее Арутюнян прокомментировал решение Евгении Медведевой уйти от тренера Этери Тутберидзе.
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