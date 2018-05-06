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Умер Петр Грушман
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Умер Петр Грушман 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Знаменитый арбитр всероссийской и международной категории по фигурному катанию Петр Грушман скончался на 72-м году жизни, сообщает "Советский спорт".
Согласно информации пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), Грушман умер после тяжелой продолжительной болезни.
С 1990 года Грушман работал судьей международной категории на чемпионатах Европы, Играх доброй воли, этапах Гран-при, семи Универсиадах, международных турнирах, чемпионатах и первенствах России.
До карьеры арбитра он работал тренером-преподавателем.
Ранее сообщалось, что новый тренер Евгении Медведевой из Канады усомнился в перспективах Александры Трусовой.
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