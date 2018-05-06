Умер Петр Грушман

Знаменитый арбитр всероссийской и международной категории по фигурному катанию Петр Грушман скончался на 72-м году жизни, сообщает "Советский спорт"

Согласно информации пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), Грушман умер после тяжелой продолжительной болезни.

С 1990 года Грушман работал судьей международной категории на чемпионатах Европы, Играх доброй воли, этапах Гран-при, семи Универсиадах, международных турнирах, чемпионатах и первенствах России.

До карьеры арбитра он работал тренером-преподавателем.