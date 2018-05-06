Медведеву обвинили в предательстве

Фанаты фигуристки Евгении Медведевой эмоционально отреагировали на информацию о том, что спортсменка покидает своего тренера Этери Тутберизде. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Слабачка!Изменщица!Вали из России. И возьми свою маразматичку Тарасову", — написал один из интернет-пользователей под фото Медведевой в инстаграме.
Однако, многие поклонники фигуристки встали на ее сторону.
"Женя, знайте, что несмотря на то, какое решение Вы примете, мы всегда его поддержим!" — написал один из комментаторов.
Ранее заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал решение Медведевой прекратить совместную работу с тренером Этери Тутберидзе.