Медведеву обвинили в предательстве

Фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну

Фанаты фигуристки Евгении Медведевой эмоционально отреагировали на информацию о том, что спортсменка покидает своего тренера Этери Тутберизде. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Слабачка!Изменщица!Вали из России. И возьми свою маразматичку Тарасову", — написал один из интернет-пользователей под фото Медведевой в инстаграме.

Однако, многие поклонники фигуристки встали на ее сторону.