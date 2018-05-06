Ещё
Медведеву обвинили в предательстве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну 

Газета.Ru 2 часа назад
Фанаты фигуристки Евгении Медведевой эмоционально отреагировали на информацию о том, что спортсменка покидает своего тренера Этери Тутберизде. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Слабачка!Изменщица!Вали из России. И возьми свою маразматичку Тарасову", — написал один из интернет-пользователей под фото Медведевой в инстаграме.
Однако, многие поклонники фигуристки встали на ее сторону.
>> Канада или Армения: какую сборную выберет Медведева
"Женя, знайте, что несмотря на то, какое решение Вы примете, мы всегда его поддержим!" — написал один из комментаторов.
Ранее заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал решение Медведевой прекратить совместную работу с тренером Этери Тутберидзе.
Газета.Ru: последние новости
Фигуристка Загитова продолжит заниматься под руководством Тутберидзе Умер Петр Грушман Новый тренер Медведевой из Канады усомнился в перспективах Трусовой
Комментарии75
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд31
Сборная России разгромила Австрию47
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой142
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение