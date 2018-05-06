Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки

Тренер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой Этери Тутберидзе заявила, что ее подопечная не выходит на связь и не отвечает на сообщения. Ранее фигуристка заявила об уходе от Тутберидзе, о чем тренер узнала из СМИ. Существует вероятность, что заниматься она будет у канадца Брайана Орсера

— Слухи уже нагнетались. Я уже писала Жене. Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки. Выйдя с олимпийского льда, бросила детскую фразу: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?". Я сказала: "Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы".

Чтобы Жене принять такое решение, нужно иметь основания. Она не похожа на человека, который легко расстается с людьми.

Для меня вызов скорее от Орсера. Особенно после его слов, что Трусова — это краткосрочный феномен.

Ранее Орсер скептически отозвался о перспективах 13-летней Александры Трусовой, которая первой исполнила два четверных прыжка.