Ещё
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки 

Спорт-Экспресс 13 часов назад
Тренер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой Этери Тутберидзе заявила, что ее подопечная не выходит на связь и не отвечает на сообщения. Ранее фигуристка заявила об уходе от Тутберидзе, о чем тренер узнала из СМИ. Существует вероятность, что заниматься она будет у канадца Брайана Орсера.
— Слухи уже нагнетались. Я уже писала Жене. Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки. Выйдя с олимпийского льда, бросила детскую фразу: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?". Я сказала: "Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы".
Чтобы Жене принять такое решение, нужно иметь основания. Она не похожа на человека, который легко расстается с людьми.
Для меня вызов скорее от Орсера. Особенно после его слов, что Трусова — это краткосрочный феномен.
Ранее Орсер скептически отозвался о перспективах 13-летней Александры Трусовой, которая первой исполнила два четверных прыжка.
Спорт-Экспресс: последние новости
Роман Костомаров: "Смена тренера ничего Медведевой не даст. Ее время ушло" Рафаэл Арутюнян: "Шансов пробиться у Медведевой больше, чем было у Липницкой, когда ее "ушли" Евгения Медведева не будет выступать за Армению
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменщицу» Медведеву гонят из России194
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой132
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера76
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы1
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой162
Видео
04:12
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:14
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение