Тутберидзе «бросила» Медведеву первой

Автор «Чемпионата» отмечает, что Медведевой «не нужно уходить от Тутберидзе», а «надо бежать».

По мнению автора, Тутберидзе «бросила» подопечную на Олимпиаде-2018 «в самый главный момент всей карьеры». Иванов подчеркнул, что именно Медведева принесла наставнице «настоящую известность и славу тренера-чемпиона», однако та в обмен «сдала свою чемпионку»: Фигуристка уступила другой воспитаннице Тутберидзе — «более молодой и подающей больше надежд» Алине Загитовой.

Иванов предположил, что Тутберидзе могла «минимально упростить» программу Загитовой, «чтобы она изначально работала на серебро». Он считает, что тренер этого не сделала, так как «побоялась» и «не поверила» в Медведеву.

По мнению автора статьи, скорее всего, фигуристка перейдет к иностранному специалисту:

«в России просто нет тренера, который способен научить её чему-то новому».

Новым возможным наставником Медведевой называют канадского тренера Брайана Орсера , среди учеников которого — олимпийские чемпионы Юдзуру Ханю и Ким Ён А.

В заключение автор «Чемпионата» отметил, что единственный шанс для Медведевой снова выступить на Олимпиаде — это уехать в другую страну.

Ранее об уходе Медведевой сообщило ТАСС со ссылкой на директора Центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева . В этом центре Тутберидзе тренирует своих фигуристок. Сама Тутберидзе заявила, что узнала об уходе Медведевой из новостей. По ее словам, спортсменка не отвечает на звонки и сообщения.

18-летняя Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях и одиночном катании. Также она завоевала титулы двукратной чемпионки мира, двукратной чемпионки Европы и двукратной победительницы финальных этапов Гран-при.