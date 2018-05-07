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Тутберидзе «бросила» Медведеву первой
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Тутберидзе «бросила» Медведеву первой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Андрей Иванов в своей статье для «Чемпионата» заявил, что фигуристка Евгения Медведева не бросает тренера Этери Тутберидзе, так как наставница «бросила её первой и давно».
Автор «Чемпионата» отмечает, что Медведевой «не нужно уходить от Тутберидзе», а «надо бежать».
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По мнению автора, Тутберидзе «бросила» подопечную на Олимпиаде-2018 «в самый главный момент всей карьеры». Иванов подчеркнул, что именно Медведева принесла наставнице «настоящую известность и славу тренера-чемпиона», однако та в обмен «сдала свою чемпионку»: Фигуристка уступила другой воспитаннице Тутберидзе — «более молодой и подающей больше надежд» Алине Загитовой.
Иванов предположил, что Тутберидзе могла «минимально упростить» программу Загитовой, «чтобы она изначально работала на серебро». Он считает, что тренер этого не сделала, так как «побоялась» и «не поверила» в Медведеву.
По мнению автора статьи, скорее всего, фигуристка перейдет к иностранному специалисту:
«в России просто нет тренера, который способен научить её чему-то новому».
Новым возможным наставником Медведевой называют канадского тренера Брайана Орсера, среди учеников которого — олимпийские чемпионы Юдзуру Ханю и Ким Ён А.
В заключение автор «Чемпионата» отметил, что единственный шанс для Медведевой снова выступить на Олимпиаде — это уехать в другую страну.
Ранее об уходе Медведевой сообщило ТАСС со ссылкой на директора Центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева. В этом центре Тутберидзе тренирует своих фигуристок. Сама Тутберидзе заявила, что узнала об уходе Медведевой из новостей. По ее словам, спортсменка не отвечает на звонки и сообщения.
18-летняя Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях и одиночном катании. Также она завоевала титулы двукратной чемпионки мира, двукратной чемпионки Европы и двукратной победительницы финальных этапов Гран-при.
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