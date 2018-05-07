«Время Медведевой ушло» 

Олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил, что фигуристка Евгения Медведева могла завоевать свое «золото» только на Олимпиаде-2018, а теперь ее «время ушло». Об этом сообщает «Газета.ру».
По мнению Костомарова, так как Медведевой «уже 18», переход к другому тренеру «ничего не даст». Он подчеркнул, что в женском одиночном катании обычно выигрывают в возрасте до 18-20 лет.
Фигурист пояснил, что сейчас сложность фигурного катания «идет вперед семимильными шагами», а юные воспитанницы тренера Этери Тутберидзе исполняют уже по два четверных прыжка на соревнованиях юниоров.
Медведева, по его мнению, вряд ли сможет выучить четверной прыжок и соревноваться с 15-летними девочками. Костомаров также привел в пример Аделину Сотникову, время которой прошло после победы на Олимпиаде-2014.
Ранее директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев подтвердил ТАСС, что Медведева покинула центр, где Тутберидзе тренирует своих фигуристок. Новым возможным наставником Медведевой называют канадского тренера Брайана Орсера.