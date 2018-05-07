Александр Жулин: Спортивная злость поможет Медведевой выиграть следующий чемпионат мира 

Александр Жулин: Золотая медаль Загитовой имеет непосредственное влияние на решение Медведевой
Ранее стало известно, что Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и начала работу с канадским специалистом Брайаном Орсером.
«Мне кажется, Евгения сделала всё правильно, решив доработать с Тутберидзе до окончания Игр. С другой стороны, ей уже 18 лет. С каждым годом всё сложнее держать себя в данной физической форме, весе. Но я бы не относился к перспективам Медведевой скептически. Я не исключаю, что спортивная злость поможет ей выиграть следующий чемпионат мира. Но говорить об Олимпиаде-2022 пока очень сложно», — цитирует Жулина RT на русском.