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Александр Жулин: Спортивная злость поможет Медведевой выиграть следующий чемпионат мира
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Александр Жулин: Спортивная злость поможет Медведевой выиграть следующий чемпионат мира 

Советский спорт 1 час назад
Александр Жулин: Золотая медаль Загитовой имеет непосредственное влияние на решение Медведевой
Ранее стало известно, что Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и начала работу с канадским специалистом Брайаном Орсером.
«Мне кажется, Евгения сделала всё правильно, решив доработать с Тутберидзе до окончания Игр. С другой стороны, ей уже 18 лет. С каждым годом всё сложнее держать себя в данной физической форме, весе. Но я бы не относился к перспективам Медведевой скептически. Я не исключаю, что спортивная злость поможет ей выиграть следующий чемпионат мира. Но говорить об Олимпиаде-2022 пока очень сложно», — цитирует Жулина RT на русском.
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Мишин – об уходе Медведевой от Тутберидзе: Мы бьем тревогу по несуществующей грозе Медведева не будет выступать за сборную Армении Медведева обвинила Тутберидзе, что она не удержала Загитову еще один год в юниорах
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