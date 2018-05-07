Александр Жулин: Спортивная злость поможет Медведевой выиграть следующий чемпионат мира

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Мишин – об уходе Медведевой от Тутберидзе: Мы бьем тревогу по несуществующей грозе

Медведева не будет выступать за сборную Армении

Медведева обвинила Тутберидзе, что она не удержала Загитову еще один год в юниорах