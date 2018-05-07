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«Медведевой надо посочувствовать»
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«Медведевой надо посочувствовать» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный тренер Алексей Мишин прокомментировал уход фигуристки Евгении Медведевой, от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру.
«Это такая неопределенная ситуация сейчас. Бывают разводы, приносящие счастье обоим расстающимся, бывают разводы, которые не приносят счастья обоим, другие разводы приносят счастье кому-то одному. Думаю, что сейчас правильная позиция — отнестись к этому спокойно.
Мы никого не теряем, у нас есть достойные спортсменки. Брайан Орсер показал себя как специалист высокого класса, так что надо отнестись к этому спокойно и в какой-то степени посочувствовать Жене, которая сейчас находится в очень сложном положении», — сказал Мишин.
Его слова приводит Р-Спорт.
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