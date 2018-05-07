«Медведевой надо посочувствовать»

«Это такая неопределенная ситуация сейчас. Бывают разводы, приносящие счастье обоим расстающимся, бывают разводы, которые не приносят счастья обоим, другие разводы приносят счастье кому-то одному. Думаю, что сейчас правильная позиция — отнестись к этому спокойно.

Мы никого не теряем, у нас есть достойные спортсменки. Брайан Орсер показал себя как специалист высокого класса, так что надо отнестись к этому спокойно и в какой-то степени посочувствовать Жене, которая сейчас находится в очень сложном положении», — сказал Мишин.

Его слова приводит Р-Спорт.