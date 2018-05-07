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Мишин посочувствовал сложному положению Медведевой
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Мишин посочувствовал сложному положению Медведевой 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал переход двукратной чемпионки Евгении Медведевой к канадскому наставнику Брайану Орсеру, сообщает "РИА Новости".
"Это такая неопределенная ситуация сейчас. Бывают разводы, приносящие счастье обоим расстающимся, бывают разводы, которые не приносят счастья обоим, другие разводы приносят счастье кому-то одному. Думаю, что сейчас правильная позиция — отнестись к этому спокойно", — сказал Мишин.
По мнению тренера, в России есть много достойных спортсменок, помимо Медведевой, и чемпионке, которая сейчас находится в очень сложном положении, следует только посочувствовать.
Ранее сообщалось, что Медведева поблагодарила Тутберидзе за ценные 11 лет жизни.
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