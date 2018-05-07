Мишин посочувствовал сложному положению Медведевой

"Это такая неопределенная ситуация сейчас. Бывают разводы, приносящие счастье обоим расстающимся, бывают разводы, которые не приносят счастья обоим, другие разводы приносят счастье кому-то одному. Думаю, что сейчас правильная позиция — отнестись к этому спокойно", — сказал Мишин.

По мнению тренера, в России есть много достойных спортсменок, помимо Медведевой, и чемпионке, которая сейчас находится в очень сложном положении, следует только посочувствовать.

Ранее сообщалось, что Медведева поблагодарила Тутберидзе за ценные 11 лет жизни.