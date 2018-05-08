Тарасова обрушилась на Тутберидзе

«Они были такими близкими…» — посетовала она.

По словам Тарасовой, Медведева была для Тутберидзе «как дочь», о чем она говорила сама, а матери должны находить общий язык со своими детьми. Однако если тренер и подопечный его не нашли или потеряли, то первому, особенно если ему «доверяли абсолютно все», не следует говорить то, что сказала Тутберидзе.

«Ни в какую тяжелую минуту», — подчеркнула Тарасова.

Ранее Тутберидзе заявила, что Медведева решила сменить тренера из-за обиды на нее. Якобы на Олимпиаде нынешнего года фигуриста, завоевавшая серебро в одиночном катании, «по-детски» спросила тренера, не могла ли она «Алину подержать еще год в юниорах», подразумевая Алину Загитову , опередившую Медведеву в борьбе за золото.

Слухи о желании Медведевой сменить тренера появились еще в начале марта. Тогда фигуристка призвала журналистов «успокоиться», назвав новость «выдумкой». Между тем в начале мая Медведева все же рассталась с Тутберидзе.