Тарасова обрушилась на Тутберидзе 

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не должна была называть свою бывшую подопечную Евгению Медведеву «предателем», считает ее коллега Татьяна Тарасова. Об этом она сообщила РИА Новости.
«Они были такими близкими…» — посетовала она.
По словам Тарасовой, Медведева была для Тутберидзе «как дочь», о чем она говорила сама, а матери должны находить общий язык со своими детьми. Однако если тренер и подопечный его не нашли или потеряли, то первому, особенно если ему «доверяли абсолютно все», не следует говорить то, что сказала Тутберидзе.
«Ни в какую тяжелую минуту», — подчеркнула Тарасова.
Ранее Тутберидзе заявила, что Медведева решила сменить тренера из-за обиды на нее. Якобы на Олимпиаде нынешнего года фигуриста, завоевавшая серебро в одиночном катании, «по-детски» спросила тренера, не могла ли она «Алину подержать еще год в юниорах», подразумевая Алину Загитову, опередившую Медведеву в борьбе за золото.
Слухи о желании Медведевой сменить тренера появились еще в начале марта. Тогда фигуристка призвала журналистов «успокоиться», назвав новость «выдумкой». Между тем в начале мая Медведева все же рассталась с Тутберидзе.