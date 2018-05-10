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Загитова продолжит сотрудничество с Тутберидзе
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Загитова продолжит сотрудничество с Тутберидзе 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Ильназ Загитов, отец фигуристки Алины Загитовой, подтвердил, что его дочь продолжит тренироваться под руководством тренера Этери Тутберидзе.
«Да, Алина продолжает работать у Тутберидзе, всё как всегда, никаких изменений», — приводит слова Загитова «Реальное время».
Он также предпочёл не говорить об уходе фигуристки Евгении Медведевой от Тутберидзе из-за того, что золото Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане досталось Алине Загитовой.
«Я слышал об этом, но совершенно не думал о причинах ухода. Это совсем не моё дело, поверьте», — заключил Загитов.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась комментировать уход Евгении Медведевой из группы её тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском: последние новости
Фигурист Траньков предположил, что Медведева скажет при встрече с Тутберидзе Мишин об уходе Медведевой от Тутберидзе: жизнь покажет, будет ли это шагом вперёд Загитова отказалась комментировать уход Медведевой от Тутберидзе
Комментарии1  Ещё 34 источника 
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