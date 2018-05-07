Илья Авербух: Работа с Орсером станет для Медведевой большим вызовом

18-летняя россиянка будет работать под руководством канадского специалиста Брайана Орсера . Ранее Медведева сообщила, что переезжает жить в Канаду.

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«Для Медведевой работа с Орсером будет очень большим вызовом. Его работа строится совсем по-другому, у него другой тренерский подход, и как она сможет к нему адаптироваться, поймать его ритм работы, ответит только время.