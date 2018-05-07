Илья Авербух: Работа с Орсером станет для Медведевой большим вызовом 

18-летняя россиянка будет работать под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Ранее Медведева сообщила, что переезжает жить в Канаду.
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«Для Медведевой работа с Орсером будет очень большим вызовом. Его работа строится совсем по-другому, у него другой тренерский подход, и как она сможет к нему адаптироваться, поймать его ритм работы, ответит только время.
В фигурном катании происходит обогащение, многие российские специалисты работают с западными спортсменами. Думаю, что Орсер сконцентрируется над отработкой скольжения, контентом программ, но самое важное, чтобы техническая база тоже сохранилась, спортсмены Орсера тоже славились сложностью технических программ. Медведева повзрослела, так что сейчас Орсеру достается даже более интересная спортсменка для воплощения его различных идей. Думаю, что это тоже очень расстраивает Тутберидзе, потому что она могла бы тоже очень многое сделать с уже повзрослевшей девушкой», — цитирует ТАСС Авербуха.