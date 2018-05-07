От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка

Фигуристка Полина Цурская , победительница юношеской Олимпиады 2016 года, объявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе . Цурская работала с Тутберидзе с 2013 года.

Помимо юношеской Олимпиады, под руководством Тутберидзе Цурская выиграла первенство России среди юниоров и Финал юниорского Гран-при в сезоне-2015/16. Затем спортсменка получила травму, после восстановления приняла участие в чемпионате России 2018 года, где заняла 5-е место.