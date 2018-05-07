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От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
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От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка 

Рамблер 3 часа назад
Фигуристка Полина Цурская, победительница юношеской Олимпиады 2016 года, объявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе. Цурская работала с Тутберидзе с 2013 года.
Помимо юношеской Олимпиады, под руководством Тутберидзе Цурская выиграла первенство России среди юниоров и Финал юниорского Гран-при в сезоне-2015/16. Затем спортсменка получила травму, после восстановления приняла участие в чемпионате России 2018 года, где заняла 5-е место.
>> Медведева выступила с официальным заявлением
Ранее об уходе от Этери Тутберидзе объявила двукратная серебряная медалистка Олимпиады в Пхенчхане и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
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