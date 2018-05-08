Фанаты Медведевой и Загитовой зарубились в инстаграме

На инаугурации🇷🇺❤️#россия#инаугурация Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 7 Май 2018 в 3:14 PDT

Чтобы вы полностью погрузились в этот ад, орфографию и пунктуацию оставим нетронутыми. Ну, почти.

guluza: Э. Г., держитесь! Кто с головой дружит, за справедливость и элементарную порядочность в отношениях между людьми за Вас!

toomingstein: Женя правильно сделала, что ушла. Теперь у нее будет СВОЯ жизнь!

ekaterina_9003: Алиночка, берегите друг друга, не предавай тренера, а если захочешь уйти, подойди и скажи в глаза, честно! Будь благодарна своему тренеру.

_lara1985_: Медведева предательница! И что сейчас Тарасова скажет? Как так можно было поступить?! Уйти к оппоненту Тутберидзе — канадскому тренеру. Это нож в спину. Дай Аллах Медведевой всегда проигрывать. А на Олимпиаде лицемерка улыбалась, типа у нее все ок.

skvorcovakarina: Красавицы! Новых Вам побед, а предатели пусть завидуют! Вы лучшие!

ek.skob: Сначала Этери Женю кинула и с травмой, и с программами.

untouchable_77777: Что аж та бедная, побежала по программам: «Ледниковый период», шоу Ивана Урганта , передача с Ягудиным, реклама PANTENE. Кто еще тут кого кинул? Переключаю каналы, везде эта Медведева, я так часто не смотрю телик, но она прям везде, хотя она не олимпийская чемпионка, зато лезет во все передачи!

leraonsun: А я вообще не верила, что это возможно. Нет, понимаю, что деньги и т.д., но так предать тренера — врагу не пожелала бы. Удачи Алине, надеюсь, не повторит судьбу предшественниц.

anastasiahexe: Ну да, теперь там радость, а Женю бросили. Этери, всегда думала, что хороший человек, но, как только узнала, что она о Жене в новостях сказала, даже если это и гадко — про Алину так сказать, но Этери как тренер должна была промолчать. Надеюсь, что она с Алиной позже так не поступит.

k_6038А: Женя зазвездилась, реклама, шоу-бизнес, пресса, тв и в итоге — пока фигурное катание!

anastasiahexe: Дай Аллах вам ума. Она не предательница. Этери ведьма еще та. Пока девочки выигрывают, она их любит, но на публику, а как только что не то — грязь на СМИ выносит. Это пока все нормально, а если Трусова или Тараканова вытерпят до Олимпиады, то и с Загитовой будет тоже самое, что сейчас с Женей.

g_galina09: Скоро на месте Алины будет Трусова стоять или Касторная, и все будут говорить, что Алина правильно сделала, что ушла от тренера. Все повторяется в команде Тутберидзе. Куда смотрит ФФККР.

anaste_st: Меня вообще Медведева всегда бесила. Противная какая-то… Этери — легенда!

gal3985: Не ушла, а сбежала. Слабачка и подлиза.

alek_sandr_74: Этери первой слила Женю исподтишка.

xkl_whitewings: А где же любимая дочка? Или уже новая любимая?

alisa_70707: Алиночка, хоть ты не предавай своего тренера. Такого замечательного человека, которого уже два раза предавали! Я лично считаю это предательством!

alisochka_006: Медведева — предательница и завистница! Алина молодчинка! НАСТОЯЩАЯ.